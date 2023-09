Due indagati per la strage ferroviaria a Brandizzo, la Procura: “Riscontrat...

La Procura di Ivrea ha iscritto a registro due indagati per l’incidente ferroviario a Brandizzo in cui sono morti cinque operai.

Nell’ambito delle indagini sull’incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo che è costato la vita a cinque operai, la Procura di Ivrea ha comunicato di aver iscritto a registro due indagati.

Incidente ferroviario a Brandizzo, ci sono due indagati

Ci sono due indagati per l’incidente ferroviario di Brandizzo in cui hanno tragicamente perso la vita i cinque operai travolti da un treno mentre stavano svolgendo dei lavori di manutenzione sulla linea Torino-Milano. A iscrivere nel registro degli indagati i due soggetti è stata la Procura di Ivrea. Stando a quanto riferito dai magistrati, le vittime stavano lavorando sui binari senza aver avuto il via libera dell’azienda.

“Dalle prime indagini sono emerse irregolarità gravi nelle fasi precedenti al disastro. L’evento poteva essere evitato se la procedura fosse stata seguita nel modo corretto”, ha dichiarato la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione.

Chi sono i due indagati nelle indagini sull’incidente ferroviario a Brandizzo

Per quanto riguarda i due indagati, uno è l’addetto di Rfi Antonio Massa, residente in provincia di Torino. In considerazione della ricostruzione effettuata dalla Procura di Ivrea, l’uomo – che è rimasto illeso a seguito del passaggio del treno, avrebbe dovuto impedire agli operai di recarsi sui binari.

L’altro indagato, invece, è Andrea Girardin Gibin, caposquadra della Sigifer ossia l’azienda esterna che si occupa della manutenzione della linea ferroviaria sulla quale stavano lavorando gli operai. Intanto, si rafforza la convinzione dei magistrati per i quali l’incidente mortale sarebbe stato causato da una cattiva comunicazione.

Fissata audizione di Fs e sindacati alla Camera

Nella giornata di martedì 5 settembre, si terrà un’audizione di Fs e dei sindacati alla Camera dei deputati. “Massima attenzione deve essere rivolta alle dinamiche dell’incidente ferroviario che si è verificato a Brandizzo (Torino), in cui hanno perso la vita 5 operai”, ha detto Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio.

Rizzetto, inoltre, ha precisato: “Con il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, On. Salvatore Deidda, che ringrazio, abbiamo convocato in audizione per martedì 5 settembre Ferrovie dello Stato e tutte le sigle sindacali”.