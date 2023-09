A distanza di 19 giorni dall’incidente, il ciclista di 84 anni Gino Mori, investo da un’auto sulla SP 46, è morto in ospedale.

È morto dopo 19 giorni di agonia Gino Mori, il ciclista di 84 anni residente a Ponsacco, in provincia di Pisa, che era stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bici.

Ciclista investito da un’auto, morto dopo 19 giorni di agonia

Il terribile incidente si è consumato nella giornata di sabato 12 agosto mentre Mori stava percorrendo con la sua bicicletta la Strada Provinciale 46, nel territorio di Casciana Terme Lari. In questo contesto, è stato improvvisamente centrato mortale: lo scontro si è infine rivelato mortale per il ciclista, deceduto dopo 19 giorni di sofferenze.

La notizia della morte dell’84enne è stata data da Studio3A-Valore Spa, società specializzata nel risarcimento danni e nelle tutele dei diritti dei cittadini alla quale si sono rivolti i familiari della vittima per fare luci sul funesto evento.

Ricostruzione e dinamica dei fatti

Dopo essere stato investito, l’anziano signore aveva riportato svariati politraumi. Nei 19 giorni in cui è stato ricoverato in ospedale, non si è mai risvegliato dal coma. Si è infine spento nella giornata di giovedì 31 agosto.

Stando a quanto ricostruito da Studio3A-Valore Spa, il ciclista aveva segnalato con il braccio di voler svoltare a sinistra. Per questo motivo, due auto che si trovavano dietro di lui hanno rallentato, accodandosi a una bicicletta. La società, poi, ha precisato che “una terza macchina, una Jeep Renegade condotta da una donna di 80 anni, avrebbe invece travolto il ciclista, durante il sorpasso delle prime due”.

Sulla dinamica, sta indagando la Procura pisana incaricata di fare chiarezza sul caso.