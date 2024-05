Corruzione: Tajani, 'nessun imbarazzo in maggioranza su caso Toti'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "Non c'è nessun imbarazzo nella maggioranza, sono garantista e convinto che Toti farà di tutto per dimostrare la propria estraneità ai fatti di cui è accusato". Così il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della presentazione alla Farnesina del progetto di promozione e comunicazione 'Sport e Innovazione Made in Italy'.