Caivano: Meloni, 'dietro offese De Luca sessismo, ai bulli dico non ci sto'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "In quello che è accaduto ieri" a Caivano "c'è anche una questione femminile: De Luca è uno che non le manda a dire, il messaggio" che è partito ieri dall'affronto della premier al governatore campano "è che i bulli sono deboli, sono bravi a fare i gradassi dietro le spalle. È finito il tempo in cui le donne devono subire. Mi aspetto di sentire prima o poi, in tutta questa vicenda, anche una parola dalle femministe". Così la premier Giorgia Meloni, intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere' online sul corriere.it