Fisco: Meloni, 'non esiste evasione tollerabile'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Non ho mai detto che c'è un'evasione intollerabile e un'evasione tollerabile. Per me l'evasione è tutta intollerabile e il Governo la persegue tutta e mi pare che questo sia dimostrato non dalle mie parole, ma dai fatti". Così la premier Giorgia Meloni, intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere' online sul corriere.it, risponde alla domanda di un lettore sul redditometro.

"Ricordo che nel 2023 l'Italia ha raggiunto il record storico di recupero di proventi dalla lotta all'evasione fiscale, con 25 miliardi di euro recuperati, 4 miliardi e mezzo in più rispetto all'anno precedente, che arrivano a 31 miliardi se si considera il recupero che l'Agenzia delle Entrate ha fatto per conto di altri enti". "E' un fatto che questo governo sta combattendo l'evasione fiscale meglio di quanto abbiano fatto i precedenti".