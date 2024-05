Riforme: Meloni, 'Pd per raddoppio senatori a vita? Facciamo Senato regio...'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il premierato "è una riforma che non sto facendo per me stessa, vale per tutti e rafforza tutti. Ne trae giovamento la politica". Così la premier Giorgia Meloni, intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere' onlin...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Il premierato "è una riforma che non sto facendo per me stessa, vale per tutti e rafforza tutti. Ne trae giovamento la politica". Così la premier Giorgia Meloni, intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere' online sul corriere.it.

"Il Pd ci propone di raddoppiare i senatori a vita. Allora rifacciamo il Senato Regio, eleggiamo i senatori secondo il censo…", ironizza Meloni. Che poi aggiunge: "l'opposizione non vuole la riforma del premierato perché non vuole far scegliere i cittadini. La riforma è utile per tutti. Questa opposizione non la capisco. Io voglio che la politica risponda ai cittadini".