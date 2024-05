Caivano: Meloni, 'De Luca? Sinistra che si straccia vesti si vergogni, Schlein ha perso occasione'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Su De Luca si è parlato tanto: sono stata insultata e banalmente mi sono difesa. La sinistra che quando io sono stata insultata non ha detto mezza parola e ora si straccia le vesti si dovrebbe vergognare. Mostra la sua vera natura, hanno due pesi e due misure, non ...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Su De Luca si è parlato tanto: sono stata insultata e banalmente mi sono difesa. La sinistra che quando io sono stata insultata non ha detto mezza parola e ora si straccia le vesti si dovrebbe vergognare. Mostra la sua vera natura, hanno due pesi e due misure, non credono a nulla e semplicemente ritengono di essere migliori degli altri. Ieri mi ha scritto un sacco di gente di sinistra e mi hanno detto che ho fatto bene". Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere', online sul corriere.it.

Per la premier, in questa vicenda, "anche la segretaria del Pd ha perso un'occasione, l'occasione di dimostrare che rappresentava un cambiamento", tacendo quando De Luca aveva insultato Meloni e prendendo le difese del governatore campano ieri. "Ma vede? – aggiunge – io faccio comunque il tifo per la Schlein", affinché "abbia più coraggio come leader e come donna".