Si fa sempre più critica la situazione in Grecia: la recente ondata di maltempo che si è abbattuta sul Paese e soprattutto sulla città di Volos ha provocato la morte di una persona mentre un’altra risulta essere dispersa: inoltre, un bus è stato inghiottito da una voragine che si è aperta in strada per via degli insistenti temporali.

Maltempo in Grecia, case e strade allagate a Volos

Prima gli incendi, poi le piogge torrenziali. La Grecia, dopo essere stata in balia delle fiamme per settimane, sta affrontando ora le terribili conseguenze della violenta ondata di maltempo che ha travolto il Paese con l’arrivo del ciclone Daniel. Al momento, a pagare il prezzo più alto dei nubifragi è la città portuale di Volos, nella Grecia centrale.

A seguito dei temporali hanno devastato l’area per oltre dieci ore, a Volos sono state registrate centinaia di case e strade allagate. A causa del maltempo, inoltre, un uomo è deceduto mentre un’altra persona è dispersa. La vittima, a quanto si apprende, è un allevatore di bestiame rimasto schiacciato da un muro crollato durante l’acquazzone. La persona dispersa, invece, è stata travolta dal torrente e trascinata via dalla corrente.

Bus inghiottito da una voragine. L’appello del sindaco: “Restate a casa”

Le piogge torrenziali hanno causato anche l’allagamento dell’ospedale locale e il moltiplicarsi di voragini in strada che hanno spinto le autorità a diramare un divieto di circolazione. Proprio una delle voragini che si è aperta a Volos ha inghiottito un bus. La scena è stata immortalata in un video diffuso sui social media e rapidamente diventato virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meteo Estremo (@meteo_estremo)

Il maltempo che sta devastando la Grecia ha portato il sindaco di Volos, Achilleas Beos, a invitare i residenti a non uscire di casa a causa dei nubifragi. “Per favore restate a casa. Non dovremmo piangere nessuna vita. Non muovetevi, è pericoloso. Le vite umane vengono prima di tutto”, questo l’appello del primo cittadino alla popolazione.