Dramma a Boston, nello stato USA del Massachusetts, dove un ragazzino di 14 anni è morto all’improvviso. Per capire meglio quali sono stati i motivi dietro al decesso si dovrà attendere l’autopsia, già disposta dalle autorità competenti, ma dai media locali traspare una prima ipotesi che sembra prendere quota. Il giovane potrebbe aver partecipato ad una sfida di TikTok che gli sarebbe stata fatale: la ‘One Chip Challenge‘.

La ‘One Chip Challenge’: che cos’è la sfida di TikTok

La ‘One Chip Challenge‘ è una sfida, già virale su TikTok da qualche tempo, in cui il protagonista del video è chiamato ad assaggiare quella che da molti è stata definita la patatina più piccante del mondo. L’alimento in questione è veramente molto saporito, perché creato dall’unione di due spezie molto piccanti come il Carolina Reaper Pepper e il Naga Viper Pepper. La challenge è promossa dalla stessa azienda di patatine che vende i suoi prodotti in pacchetti che riportano l’immagine di un teschio colorato. Secondo quanto si apprende, il ragazzo avrebbe mangiato la patatina incriminata mentre si trovava a scuola e aveva subito accusato i primi dolori allo stomaco.

La scomparsa del 14enne: fatale la sfida social

Già nel corso della mattinata, la scuola aveva chiamato la madre del giovane perché lo potesse andare a prendere a causa dei forti dolori. Dolori che sono passati solo per qualche ora. Nel pomeriggio, poco prima di uscire per andare ai consueti allenamenti di Basket, il male è tornato più forte di prima e il 14enne è stato ricoverato in ospedale, dove poco dopo è morto. La challenge, già nota nelle scuole americane, era stata vietata in molti istituti proprio per la sua pericolosità, ma in questo caso, potrebbe aver causato una vittima.