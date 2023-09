Una neonata, abbandonata in un sacchetto di plastica nei pressi di un edificio, è stata trovata da un cane randagio che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. La piccola è stata fortunatamente portata in salvo e ricoverata in ospedale: le sue condizioni sono stabili. L’episodio è accaduto in un distretto di Tripoli, in Libano. Il coraggioso randagio aveva spostato con la bocca il sacchetto di plastica con la bimba dentro, che si lamentava. Fortunatamente, il pianto della piccola è stato avvertito, ma sarebbe potuta finire molto peggio. Come informa il quotidiano National, il caso ha generato forte indignazione tra l’opinione pubblica, ma anche tanto amore e solidarietà nei confronti della piccola innocente.

Libano, neonata abbandonata: non si sa nulla di lei

Sui social media, sono state diffuse numerose immagini della neonata, il cui piccolo corpo era segnato da abrasioni e lividi rossi. Today informa che della piccola non si conosce nulla: età, identità dei genitori o la loro ubicazione. Secondo i primi resoconti, sembra che la neonata sia stata abbandonata poche ore dopo il suo arrivo nel mondo.

La notizia ha commosso gli utenti social

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social media, accompagnata dalle toccanti immagini della neonata. Decine di utenti, commossi dalla sua storia, si sono prontamente offerti di adottarla. Non sono mancati, inoltre, elogi al cane e al suo eroismo.