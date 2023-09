Hachiko ha raggiunto l'Italia o forse no? A Desulo in provincia di Nuoro il cane Snoopy aspetta senza sosta il suo padrone, ma l'uomo è deceduto.

Attende il proprio padrone costantemente, dal giorno alla notte, 24 ore su 24 e con ogni tempo. È la triste storia che arriva dal piccolo paese di Desulo, in provincia di Nuoro. Qui le speranze del cane Snoopy di veder tornare il proprio padrone, ormai deceduto, non si sono mai spente. “Da quando non c’è più Baillu, il suo cane è nel vicolo di giorno e di notte di fronte alla sua casa sempre ad attenderlo sperando in un suo ritorno. Quando si dice la fedeltà degli animali che va oltre la morte”, ha raccontato il fotografo Alberto Zilaghe su Facebook.

Nuoro, il cane Snoopy attende il padrone deceduto. La precisazione: “Non è abbandonato a se stesso”

Il fotografo, nel post di accompagnamento agli scatti sui social, ha tenuto a fare una dovuta precisazione. Nonostante la morte del suo proprietario, Snoopy non è affatto abbandonato. Anzi, è circondato da amici e persone che tutti i giorni si prendono cura di lui: “Non è abbandonato a se stesso ma è amorevolmente accudito da tutti (parenti e non) anche quelli che non abitano nei pressi della sua abitazione, riceve sempre una carezza, un affetto, cibo e acqua, e tanta simpatia da tutti ed ha perfino una sua cuccia e d’inverno, una casa chiusa al caldo”.

La notizia è diventata virale sui social

Nel frattempo, come ha provveduto a dichiarare Zilaghe in un secondo post, la vicenda di Snoopy ha avuto un risalto nazionale ed è stata riportata dalle principali testate. Ad ogni modo Snoopy continuerà ad essere amorevolmente accudito dai cittadini di Desulo. Non solo: è anche diventato una vera mascotte per tutti i bambini del rione “che amorevolmente gli allietano la giornata”. “Nella sua tenerezza e tristezza lui è a suo modo felice così”, ha osservato.