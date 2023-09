Sono numerosi i disagi che, nelle scorse ore, ha causato il maltempo in Spagna. Dana, è questo il nome del fenomeno meteorologico che sta colpendo il territorio spagnolo con abbondanti piogge, un sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale.

“Nelle scorse ore, sono stati effettuati numerosi salvataggi di persone nelle case e nelle automobili“, ha dichiarato Pedro Ruiz, direttore dell’Agenzia per la Sicurezza e l’Emergenza del 112 di Madrid.

Non è stata presentata, al momento, una stima dei danni causati dal maltempo sul territorio spagnolo.

Leggi anche: Montemurlo, disposta l’autopsia sul bambino di 17 mesi morto schiacciato dai pannelli di cartongesso

Tre vittime

Questo fenomeno ha già provocato la morte di tre persone, tra cui un ragazzo di 20 anni, intrappolato in ascensore.

Non si sa ancora la causa di morte del giovane 20enne, residente del comune di Toledo. Due le ipotesi: la prima è che sia morto per una scossa elettrica, la seconda è che sia morto a causa dell’ascensore allagato. Il giovane viveva, insieme alla famiglia, proprio in una zona dove c’è stata una violenta alluvione che ha causato il black out elettrico.

La situazione a Toledo e a Madrid

Le precipitazioni che hanno colpito Toledo hanno accumulato, nella giornata di ieri, 91,2 litri per metro quadrato.

A Madrid, invece, sono stati più di 1.250 gli interventi di emergenza da parte dei vigili del fuoco.

Diverse linee delle metropolitane della Capitale sono state chiuse a causa dell’eccessivo accumulo di acqua.

Con queste due città in allerta rossa, l’Agenzia meteorologica statale ha attivato l’allerta arancione in Andalusia, Castiglia e Leòn, Catalogna e Comunità Valenciana.

Leggi anche: Si lancia dal balcone con un mantello da supereroe, si aggrappa all’autoscala dei pompieri ma cade: morto 40enne a Roma