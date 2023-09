Montemurlo: morto bambino di 17 mesi

La tragedia ha scosso il piccolo paesino in provincia di Prato. A Montemurlo, nella tarda serata di sabato, un bambino di 17 mesi è morto, dopo essere rimasto schiacciato sotto alcuni pannelli di cartongesso. A trovarlo e chiamare i soccorsi è stata la mamma, che si trovava nella stessa stanza. I pannelli, che erano stati acquistati per isolare la camera dei bambini, erano stati temporaneamente appoggiati ad una parete. Immediato l’intervento dell’ambulanza e dei Carabinieri. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Stefano di Prato, dove gli è stato eseguito un massaggio cardiaco. È stata, tuttavia, constatata un’emorragia celebrale in corso. In seguito è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato constatato il decesso.

Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte

Lorenzo, questo il nome del bambino di poco più di un anno rimasto vittima dell’incidente nella sua casa a Montemurlo, è morto nell’ospedale pediatrico Meyer, a causa delle gravi lesioni riportate. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire le dinamiche dei fatti ed accertare eventuali responsabilità. Al momento la salma del bimbo è stata spostata nel reparto di medicina legale per l’autopsia. In base a quanto riportato dai medici, la tac avrebbe evidenziato una grave emorragia cerebrale, che non gli ha lasciato scampo.

La città si stringe in lutto

La notizia della morte di Lorenzo, un bimbo di appena 17 mesi, ha scosso tutto il paese di Montemurlo. Il sindaco, Simone Calamai, ha parlato a nome della comunità, dicendosi sconcertato dall’accaduto e vicino ai genitori. La mamma e il papà del bambino, entrambi dipendenti dell’ospedale di Prato, sono sconvolti e traumatizzati. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri. Ora, la Procura della Repubblica, sulla base dei rilievi effettuati, sta valutando se possono esserci risvolti penali. Intanto, è stato disposto il sequestro della stanza dove è avvenuto l’incidente.