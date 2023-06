Una testimone dell’incidente a Roma in cui è morto un bimbo di 5 anni ha riferito che i fratellini a bordo della Smart si erano scambiati di posto.

I fratellini Manuel (5) e Aurora (4) si erano scambiati di posto: lo ha riferito una testimone dell’incidente avvenuto a Roma nel quale il bimbo ha perso la vita.

Bimbo di 5 anni morto in un incidente a Roma, i fratellini si erano scambiati di posto: il racconto della testimone

Il piccolo Manuel Proietti è morto nello schianto a Casal Palocco tra un Suv Lamborghini e una Smart. Il bambino si trovava a bordo dell’utilitaria insieme alla mamma Elena e alla sorellina Aurora, 4 anni. Prima di mettersi in viaggio, i fratellini si erano scambiati di posto: Manuel si era seduto sul seggiolino rosa della sorella mentre Aurora si trovava su quello nero del fratello. Se lo scambio non fosse avvenuto, a perdere la vita sarebbe stata – con tutta probabilità – la bambina.

Si potrebbe pensare a una questione di destino ma, secondo i testimoni che hanno assistito al tragico incidente di mercoledì 14 giugno, “non c’entra il destino”. “Saremmo stati qui a scuola a piangere Aurora. Le nostre, sono le stesse lacrime”, hanno detto.

Fiori, peluche e bigliettini sul lugo del sinistro mortale

“Sono stati quei giovani senza criterio a sorpassare una macchina e a decidere della vita di questa famiglia”, ha tuonato una mamma che ha iscritto i suoi figli all’asilo Big di via Macchia Saponara, lo stesso frequentato dai fratellini. “Tutta questa storia è così atroce che ogni parola in più non fa che mettere nei nostri cuori dolore”.

Sul luogo dell’incidente, a pochi metri di distanza dall’asilo dal quale mamma Elena era andata a prendere i bambini primi della tragedia, sono stati portati fiori, peluche, girandole colorate e sono stati lasciati dei biglietti per rendere omaggio al piccolo Manuel. “Piccolo angelo sei volato in cielo troppo presto. Proteggi da lassù la tua mamma e la tua sorellina”, si legge su uno dei tanti biglietti lasciati accanto a fiori e peluche.