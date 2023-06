Tragedia a Roma dove un bambino di 5 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra una Smart e una Lamborghini. Il piccolo si trovava a bordo dell’utilitaria guidata dalla madre. Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli smartphone in possesso dei ragazzi che viaggiavano con il SUV al fine di condurre tutte le verifiche necessarie. Al momento, si ipotizza che i giovani abbiano travolto la Smart perché distratti dai cellulari usati per girare un video, probabilmente per una challenge su YouTube.