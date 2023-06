Tragedia a Sabaudia dove un uomo è stato trovato morto nella sua stanza in un hotel dopo essere stato morso da un ragno. Sull’accaduto, stanno indagando le forze dell’ordine.

Trovato morto nella sua stanza di hotel dopo il morso di un ragno

La vittima è un commerciante greco di 58 anni. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che l’uomo possa essere deceduto per shock anafilattico dopo essere stato morso da un ragno.

Il corpo senza vita del 58enne è stato rinvenuto all’interno della camera di un hotel situato sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina, che aveva prenotato. Il commerciante greco stava pernottando presso la struttura alberghiera insieme ad altri cinque colleghi per un viaggio di lavoro.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni soccorso si è rivelato vano. Sul caso, stanno indagando i carabinieri.

Si indaga sulle cause del decesso

In considerazione delle notizie riportate da alcuni organi di stampa locali, la tragedia si sarebbe consumata tra la notte di lunedì 12 e martedì 13 giugno per cause in fase di accertamento. Al momento, l’ipotesi considerata maggiormente plausibile è quella della morte per shock anafilattico provocata dal morso di un ragno.

La vittima, stando a quanto ricostruito, aveva trascorso l’intera giornata con i suoi colleghi in un’azienda agricola. In questo contesto, avrebbe più volte lamentato un fastidio, asserendo di provare prurito e malessere generale dopo essere stato morso da un ragno.