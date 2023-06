Dramma a Milano durante i funerali di Berlusconi: donna portata via in barell...

Paura in piazza Duomo a Milano. Nella folla ansimante che aspettava l’arrivo della salma dell’ex premier Silvio Berlusconi, una donna seduta su un muretto insieme ad amici e parenti è stata improvvisamente colta da un malore.

Lo svenimento

I paramedici della Croce Bianca, sul posto per la sicurezza dei presenti al funerale di Stato del leader di Forza Italia, hanno prontamente soccorso la donna dopo lo svenimento, trasportandola in barella al di fuori della calca. Ripresasi dopo pochi secondi, la stessa ha dichiarato di sentirsi bene insistendo perché i sanitari non si occupassero ulteriormente di lei.

La causa del malore

Le persone che erano insieme alla donna hanno cercato di dare ai giornalisti presenti in piazza Duomo una possibile spiegazione riguardo la causa dello svenimento: «Questa mattina ha fatto un prelievo per le analisi del sangue» ha detto un’amica. Il malore potrebbe, pertanto, essere stato causato da uno stato di indebolimento dovuto ai prelievi ematici della stessa mattina del 14 giugno, solo poche ore prima del raduno di massa per il cordoglio in onore della scomparsa di Silvio Berlusconi. Assicurata la salute della donna, lo spavento è stato poi superato da un coro di devozione all’ex premier intonato dalle sue amiche: «Ora e per sempre, Silvio Presidente».