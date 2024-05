Malagrotta, Gen. Vadalà: concluse le gare per la chiusura

Roma, 8 mag. (askanews) - Il Commissario Unico per le Bonifiche, Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, ha comunicato che le gare per i lavori di adeguamento della chiusura della discarica del sito di Roma Malagrotta (copertura impermeabile-capping, impiantistica per la captazione del biogas e il trattamento ...

Roma, 8 mag. (askanews) – Il Commissario Unico per le Bonifiche, Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, ha comunicato che le gare per i lavori di adeguamento della chiusura della discarica del sito di Roma Malagrotta (copertura impermeabile-capping, impiantistica per la captazione del biogas e il trattamento del percolato, cinturazione contenitiva esterna) sono state completate.

La Gara per capping, captazione biogas e trattamento percolato al raggruppamento NICO srl (capogruppo) per un importo complessivo di 116.146.300,24 ovvero uno sconto di 7.01% rispetto a quanto posto a base di gara, con un risparmio quindi di 7.304.499.

La Gara per cinturazione contenitiva al raggruppamento TREVI spa (capogruppo) per un importo complessivo di 74.953.548,99 ovvero uno sconto di 19.71% rispetto a quanto posto a base di gara, con un risparmio quindi di 14.387.872.

Quindi dopo una lunga valutazione delle offerte (dossier amministrativi, offerte tecniche e sconto economico), le gare bandite nell’agosto scorso con scadenza nell’ottobre del 2023 sono finalmente giunte alla loro fase conclusiva.

Il Commissario ha così commentato: “A febbraio del 2022 avevamo detto che avremmo lavorato in modo continuo, spedito e senza indugi per avviare a completamento i progetti, realizzare i capitolati e indire le relative gare. Oggi si chiude quel percorso iniziale e se ne apre uno nuovo: la fase operativa e esecutiva. È stato un lavoro corale, dove ogni attore ha dato il suo apporto, ma voglio ringraziare specificatamente tutti i dieci membri delle Commissioni che in questi 5 mesi hanno lavorato fervidamente per rispettare le tempistiche, in particolare i Presidenti delle due Commissioni, Ten. Col. Nino Tarantino e Ten. Col. Aldo Papotto a cui esprimo il mio più sentito compiacimento e apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto e il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Giovan Battista Pasquariello della Stazione appaltante U.T.A. della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorrendo al mercato siamo riusciti ad ottenere un ampio risparmio sulla base di gara di circa 21 milioni ottenendo la partecipazione alle gare di soggetti altamente specializzati. Un grazie sentito e rispettoso lo rivolgo al Governo, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano che hanno di recente rinnovato e prolungato il mandato di questo Ufficio, al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, al Vice Ministro dell’Ambiente Vannia Gava, al Comandante dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi e al Prefetto di Roma Capitale Lamberto Giannini per la fiducia sempre accordata e al Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per il grande lavoro di squadra svolto con gli Uffici da Loro diretti, insieme all’Amministratore Giudiziario, Dott. Luigi Palumbo”.