Cina, utilizzo dell'iPhone vietato ai funzionari del Governo

La Cina dice no agli iPhone per i funzionari governativi. Stretta da parte del governo asiatico per – come riporta il Wall Street Journal – “ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera e per migliorare la sicurezza informatica interna”. Una decisione che fa tremare i piani alti della maxi casa di produzione di smartphone.

La Cina dichiara guerra alla ‘dipendenza dalla tecnologia straniera’: ecco le misure intraprese

Vietato anche portare i device in ufficio: insomma, gli iPhone non potranno più varcare la soglia dei palazzi istituzionali cinesi. Si tratta di una secca risposta alle numerose sanzioni e agli altrettanti divieti imposti dagli USA e dall’Occidente alle tecnologie cinesi. Uno tra tutti il tanto chiacchierato ban a Huawei.

Sia in Oriente che in Occidente l’allerta è massima per possibili ‘controlli’ e minacce per quanto riguarda la sicurezza informatica. Di fatto nessuno dei due blocchi si sente sufficientemente al riparo gli uni dagli altri.

Secondo la Cina, il ban all’iPhone per i funzionari di governo ha parecchio senso: Apple è infatti il leader di mercato in Cina nel segmento di fascia alta, posizione che è andata a consolidarsi soprattutto in seguito al divieto per Huawei di produrre smartphone 5G che potessero impensierire la leadership della Mela.

Adesso però questa stretta agli iPhone potrebbe minare seriamente la reputazione di Apple tra i cinesi e avere ripercussioni sulle vendite degli stessi cellulari. Il fatto è reso ancora più grave se si considera che la decisione è arrivata a pochi giorni dalla presentazione degli iPhone 15.