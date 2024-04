Per i fan della coppia Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi forse c’è ancora qualche possibilità. Quest’ultimo infatti ha condiviso nelle ultime ore una dedica romantica rivolta all’attrice, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello.

La dedica di Giuseppe Garibaldi a Beatrice Luzzi

Su Instagram Garibaldi ha pubblicato una foto, scattata mesi fa quando lui e Beatrice si trovavano ancora nella casa del GF. Insieme alla foto è presenta anche una didascalia, con una data, 16/03/2024, e un cuore.

Per Garibaldi quella con Beatrice non sembra proprio essere una storia finita e i fan possono ancora sognare.

La relazione tra Garibaldi e Luzzi

Dopo numerosi tira e molla all’interno della Casa, per Garibaldi e Luzzi la storia d’amore sembrava giunta al capolinea. Ospite di Verissimo l’attrice aveva infatti confessato di non essere più interessata a una relazione con il bidello, che la magia era ormai finita, pur essendo dispiaciuta per come si erano concluse le cose tra di loro. D’altra parte Garibaldi invece ha fatto sapere di aver contattato più volte Beatrice, lasciando intendere che desidererebbe una seconda possibilità.