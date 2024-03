Giovedì 21 marzo 2024 è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 24 marzo. Stando alle anticipazioni, ci sono state due uscite: ecco i nomi del primo e del secondo eliminato.

Amici, anticipazioni sul secondo eliminato della prima puntata

Sabato 24 marzo 2024 prende il via il Serale di Amici. La prima puntata, come vuole la tradizione, è stata registrata giovedì 21 marzo e ci sono già le prime anticipazioni. Stando a quanto si apprende da Novella 2000, la sfida iniziale ha visto come protagonisti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Al ballottaggio sono finiti Ayle, Gaia e Giovanni.

Amici, anticipazioni: chi è il primo eliminato?

Il primo eliminato dal Serale di Amici è stato Ayle. Le altre due sfide hanno visto finire al ballottaggio Kumo e Lil Jolie. Questi ultimi, come vuole la tradizione, hanno scoperto il loro destino una volta rientrati in casetta. Nonostante tutto, è spuntata fuori un’indiscrezione che svela il nome dell’altro alunno che ha lasciato la scuola.

Amici, anticipazioni: chi è il secondo eliminato?

Stando alle anticipazioni di Novella 2000, il secondo eliminato della prima puntata del Serale di Amici dovrebbe essere Kumo. Il ballerino sarebbe stato avvistato nella tarda serata di giovedì 21 marzo mentre lasciava la scuola.