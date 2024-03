Doppia eliminazione in vista nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi: l'anticipazione fa preoccupare i fan

Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio sono pronti a tornare in diretta su Canale 5 come giudici di Amici 23, la nuova edizione del talent show sapientemente condotto da Maria De Filippi. In questi giorni, sul web stanno iniziando a circolare interessanti voci su cosa potrebbe accadere nella prima puntata del serale.

Amici, anticipazione del serale: che cosa accadrà

Mancano ormai pochi giorni all’inizio di Amici 23 e delle sue puntate del serale. Il momento più atteso da tutti i fan del programma, quello in cui cantanti e ballerini si sfidano con le loro performance finché qualcuno non viene eliminato. È importante sottolineare che la prima puntata non è ancora stata registrata, ma nonostante questo sul web hanno iniziato a circolare diverse voci sui possibili primi eliminati.

Amici, anticipazione del serale: gli eliminati

Secondo quanto si apprende, già nella primissima puntata del serale dell’edizione di quest’anno gli eliminati potrebbero essere ben due. Ayle, Nicholas, Kumo e Martina, sono questi i nomi più gettonati al momento. I fan non hanno dubbi, qualcuno dovrà lasciare la scuola e non sarà nessuno di diverso dalle persone citate.