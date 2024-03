A Uomini e Donne, il popolare programma tv di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, è arrivato un nuovo tronista. Il suo nome è Daniele e, a quanto pare, ha le idee già molto chiare. Scopriamo cosa ha detto.

UeD, il nuovo tronista Daniele

Daniele è stato ufficialmente presentato al pubblico affezionato di Uomini e Donne. Lui ha 33 anni ed è un ragazzo molto divertente. La stessa conduttrice ha rivelato che è un uomo che non ha peli sulla lingua e ovviamente le corteggiatrici per lui non mancano senz’altro visto che è anche un bel ragazzo.

Le parole di Daniele

Nella presentazione Daniele ha così spiegato:

Ho 33 anni e sono napoletano, sono appena tornato da New York dove ho trascorso gli ultimi sei anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda circa 10 anni. Sono nato e cresciuto a Napoli in un quartiere molto difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, un ragazzino di strada. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate, poi ho scelta dal strada più difficile: quella di lasciare Napoli. La mia famiglia è molto umile, i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici e non mi hanno fatto mai mancare niente. Mi sono posto l’obiettivo di comprare una casa e finalmente ci sono riuscito.

Daniele pronto all’amore

Vorrei condividere delle cose importanti e non le foto su Instagram. Adesso sono pronto e mi piacerebbe innamorarmi.

Ha aggiunto il nuovo tronista che intanto ha chiesto a Maria di eliminare qualche corteggiatrice arrivata in studio per mangiare patatine.