Uomini e Donne, Brando ha scelto: la corteggiatrice scartata scoppia in lacrime. Caos in studio.

Dopo mesi e mesi di attesa, Brando Ephrikian ha scelto. Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il tronista ha finalmente fatto il nome della corteggiatrice che è entrata nel suo cuore. Come ha reagito la ragazza scartata?

Uomini e Donne, Brando ha scelto: caos in studio

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta. Dopo mesi e mesi di attesa – il ragazzo era sul trono da settembre 2023 – i telespettatori hanno finalmente assistito al momento clou. Tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi chi ha preferito? Quando Brando ha fatto il suo nome in studio è scoppiato il caos.

Uomini e Donne: la scelta inaspettata di Brando

Contrariamente a quanto pensavano i fan di Uomini e Donne, Brando ha scelto Raffaella. Il tronista, prima di arrivare al momento clou, ha speso parole bellissime per entrambe le corteggiatrici. Quando ha fatto il nome della Scuotto, però, tutti sono apparsi sorpresi. Brando ci ha tenuto ha sottolinare che ha scelto con il “cuore” e non con la testa. Ovviamente, Raffaella è stata felicissima, mentre Beatriz ha dato vita ad un piccolo show.

La reazione di Beatriz alla scelta di Brando

Beatriz era convinta di essere la scelta di Brando, per cui il suo “no” è stata una doccia gelata. La corteggiatrice è scoppiata in lacrime e ha lanciato accuse ben precise al tronista. Dopo aver fatto il suo piccolo show, però, è tornata in sé e ha ringraziato Brando per l’avventura a Uomini e Donne.