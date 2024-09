Giovedì 12 settembre, dopo due anni di fidanzamento, l’influencer Veronica Ferraro ha detto sì al noto musicista Davide Simonetta. Accanto alla sposa Chiara Ferragni, amiche da una vita. Tuttavia, conosciamo meglio il marito dell’imprenditrice.

Chi è Davide Simonetta

Davide Simonetta, classe 1983, è noto con il nome di D.Whale. È un musicista, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore musicale.

Dopo aver fondato alcune band, come i Karnea e i Caponord nei primi anni Duemila, si è affermato nel mondo della musica italiana come autore. Si ricordano i pezzi “Il mestiere della vita”, “Iniziamo dalla fine”, scritti per Tiziano Ferro e Emma Marrone, ma tanti sono i cantanti con i quali ha collaborato: Paola Turci, Nek, Zero Assoluto, Marco Carta, Francesco Renga, Dear Jack.

Inoltre, ha partecipato ai successi estivi del 2022 come Disco Paradise, feautiring tra Annalisa, Fedez e J-Ax, Destinazione Mare di Tiziano Ferro e Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie.

Davide Simonetta e Annalisa

Davide Simonetta è stato fidanzato con Annalisa Scarrone per un paio d’anni. Tuttavia, il rapporto è stato vissuto nel massimo riserbo e la relazione è giunta al termine nel 2017.

Nonostante ciò, oggi tra i due c’è un ottimo rapporto. A tal proposito, Annalisa ha partecipato alle nozze e ha cantato ‘La prima cosa bella‘ durante la cerimonia, mentre suo marito l’ha accompagnata al pianoforte.

Tanti i cantanti invitati al matrimonio

Tra gli invitati al matrimonio erano presenti personaggi famosi del mondo della musica: Tananai, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Paolo Antonacci, Dargen D’Amico, Emma Marrone e tanti altri.