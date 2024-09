Durante il matrimonio di Veronica Ferraro, Chiara Ferragni ha tenuto un discorso in cui ha menzionato uno dei momenti peggiori della sua vita avvenuti a febbraio.

Chiara Ferragni, in veste di testimone al matrimonio della sua migliore amica Veronica Ferraro, ha rivolto a lei un discorso. Ferraro ha sposato ieri Davide Simonetta, il produttore delle hit di Annalisa. Ferragni ha subito centralizzato l’attenzione su di sé dicendo: “Durante uno dei periodi più duri della mia vita, lo scorso febbraio, eravamo insieme guardando l’oceano da un terrazzo. La pioggia era caduta la notte precedente e il cielo era coperto da nuvole grigie, eccetto per un raggio di luce che si apriva tra l’oscurità, illuminando il mare. Mi hai preso in braccio dicendomi che anche io avrei avuto un raggio di luce che mi avrebbe rischiarato dopo quel triste periodo. Tendiamo a dimenticare ciò che le persone dicono o fanno, ma non come ci fanno sentire. In questi 17 anni, tu sei quella che più di tutti mi ha fatto sentire sicura, mi ha fatto sentire a casa. Sei la mia amica del cuore e la mia compagna di viaggio, una spalla su cui piangere, un’amica con cui fare qualsiasi cazzata che ci fa sentire vive. Sei un’individuo speciale e sei sempre stata parte della mia famiglia”. Il riferimento di Ferragni era chiaramente al suo divorzio da Fedez, non al Pandoro-Gate scoppiato lo scorso dicembre. Ferragni era la testimone di nozze di Ferraro.

Ieri, Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno unito i loro destini in matrimonio. La cerimonia si è svolta a Villa Semenza, situata nella provincia di Lecco, precisamente a tre anni dal loro primo sguardo. Simonetta, un noto produttore e creatore di numerose hit di Annalisa, con cui in passato ha avuto un rapporto, ha scelto proprio questo luogo per dire sì. Gli invitati alla cerimonia erano una folla di noti amici, tra cui Chiara Ferragni e le sue sorelle, Valentina e Francesca. Altre celebrità presenti erano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Emma, Tananai, Giuliano Sangiorgi e Chiara Biasi.