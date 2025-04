Da circa un anno e mezzo va avanti la diatriba tra Fedez e Myrta Merlino, iniziata a gennaio del 2024, quando nel pieno del Pandoro Gate, sotto casa del rapper e Chiara Ferragni c’erano decine di giornalisti, tra cui un inviato di Pomeriggio 5.

Com’è iniziato il battibecco tra Fedez e Myrta Merlino

In quell’occasione il cantante è sbottato: “Nemmeno sotto casa di Messina Denaro c’era così tanta gente.

Da giorni c’è un giornalista di Pomeriggio 5 piantonato qui sotto, non so bene per vedere cosa. Myrta ti interessano i bisogni del nostro cane Paloma? Mi spiace ma Barbara d’Urso avrebbe gestito meglio“. Non si è lasciata attendere la reazione di Myrta, che poche ore dopo ha replicato su Twitter, riprendendo i Ferragnez. A febbraio 2024 Federico e Myrta si sarebbero sentiti al telefono e per un chiarimento, anche se la tregua non è durata molto, perché a settembre il rapper ha definito Pomeriggio 5 “un programma di M”, scatenando così la reazione della Merlino: “Avrei anche fatto ‘la storia della Costa Smeralda’, ma hai poi detto cose brutte sulla mia redazione che per me è sacra. Tu e Chiara avete cavalcato media e social, ma ricorda che i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte“. Fedez ha risposto a tono a Real Talk, con una frecciatina in musica.

L’ultima frecciatina di Fedez a Myrta Merlino: cos’è successo

Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez e Mr Marra si sono occupati della morte di Pierpaolo Pasolini e tra gli ospiti c’era anche l’avvocato Stefano Maccioni, che da molto tempo si batte per riaprire il caso. Il rapper milanese ha citato a quel punto Myrta, con queste parole: “Posso fare un altro appello? Oggi mi sento un po’ così. Mattarella ha dato l’ordine di Cavaliere Ordine al merito, cos’è? Vabbè… ha dato una cavolo di medaglia per i meriti giornalistici a Myrta Merlino. Ok? Che l’apice della carriera di Myrta Merlino è essere venuta a riprendere il mio cane mentre faceva i bisogni, mentre io divorziavo. E non li dà a giornalisti come lui (Stefano Maccioni)? Chiudo così. Grazie Myrta“.