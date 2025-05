Accolto dagli applausi e da un’ovazione del pubblico, Fedez è intervenuto al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia organizzato al Palazzo dei Congressi di Roma. La sua partecipazione, in qualità di ospite, era stata anticipata nei giorni scorsi suscitando stupore e polemiche. Il rapper è stato introdotto da Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara, mentre dalla platea venivano intonati cori al grido di “Libertà, libertà, libertà”.

Fedez ha rivelato chi voterebbe oggi e ha poi rivolto dure critiche all’attuale sindaco di Milano Beppe Sala. Ecco che cosa ha dichiarato sul palco.

Fedez al Congresso dei Giovani di Forza Italia: le parole su Beppe Sala

“Sono consapevole che la mia presenza abbia creato un cortocircuito nel mondo dell’informazione e anche tantissima indignazione. Non mi sono mai sottratto al confronto con persone con idee diverse dalla mia, spesso con chi ha idee di destra”. Fedez ha esordito con queste parole poco dopo essere salito sul palco, annunciato da Cruciani e acclamato dal pubblico. Per poi dire la sua in merito agli inviti ai politici a prendere parte alle discussioni organizzate nel contesto dei suoi podcast dichiarando: “Ogni volta che invito la controparte di sinistra, si rifiutano di partecipare al dibattito, atteggiamento che non comprendo”.

Il rapper ha poi rivelato per chi voterebbe: “Oggi – ha detto – non voterei nessuno”. Rivolgendo poi al primo cittadino del capoluogo lombardo un duro attacco: “La cosa buona è che a Milano mancano due anni per cambiare sindaco e Beppe Sala non si può ricandidare, quindi questa è un’ottima notizia. Un sindaco influencer anche no”.