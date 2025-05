Un episodio scuote il mondo della Kings League: Fedez, protagonista indiscusso del torneo, finisce nuovamente sotto i riflettori per una rissa con Blur durante la partita di sabato 10 maggio. Dopo lo scontro, il rapper riceve il suo 15esimo Tapiro d’oro da Striscia la notizia, diventando ancora una volta il bersaglio dell’ironia del programma satirico.

Ma cosa ha detto Fedez riguardo l’accaduto? Ecco le sue parole, svelate in un’intervista esclusiva.

Fedez e lo scontro acceso con Blur

Fedez è stato coinvolto in una lite accesissima con lo streamer Blur durante il torneo di calcio a sette della Kings League, un evento ideato dall’ex giocatore del Barcellona, Gerard Piqué, a cui entrambi partecipano come presidenti di squadre.

Il tutto è scoppiato nel corso della partita tra gli “Stallions” di Blur e i “Boomers” di Fedez. Le immagini dell’accaduto, che hanno rapidamente fatto il giro dei social, mostrano il rapper, visibilmente infuriato, avvicinarsi a Blur sul campo.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Fedez sui social, la causa della lite sarebbe stata la costante atmosfera provocatoria e tesa creata da Blur durante le sue dirette della Kings League. Il rapper ha aggiunto di aver già sollevato il problema con gli organizzatori del torneo, senza ricevere alcuna risposta soddisfacente.

Fedez, tapiro per la rissa con Blur: la rivelazione a Valerio Staffelli

“Non è successo niente, è solo trance agonistica. Ho detto e fatto cose peggiori nella mia vita. Ho smesso di essere un esempio per i ragazzi e non voglio essere un esempio per nessuno”.

Per alleggerire la tensione, il rapper ha poi esclamato “Devo fare la cacca”, una frase che potrebbe dare vita ad ulteriori polemiche sui social.

Fedez ha riconosciuto il merito dei giocatori in campo per aver impedito che lo scontro si aggravasse ulteriormente, sottolineando l’importanza della presenza di Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus ora nei Boomers. Ha spiegato che, essendo una partita di calcio, l’agitazione era comprensibile, ma ha auspicato che in futuro si crei un clima più disteso. Con queste parole, ha concluso l’intervista prima di salire sulla sua auto.