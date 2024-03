Chiara Ferragni ha affrontato le voci circolate riguardo alla sua presunta separazione da Fedez con una risposta decisa al tapiro d’oro consegnatole da Striscia la Notizia. “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione”, ha dichiarato Ferragni, smentendo le speculazioni sulla fine della loro relazione.

Un periodo doloroso

In risposta alle domande dell’inviato Valerio Staffelli, Ferragni ha chiarito che il periodo attuale è molto doloroso per lei e per la sua famiglia. Ha espresso il desiderio che la situazione fosse solo una strategia di comunicazione, ma ha sottolineato che non è il caso: “Non sono così stratega”, ha dichiarato. “Purtroppo, è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento”.

Confidenze su indagini e multe

Durante l’incontro con lo staff di Striscia, Ferragni ha affrontato anche le questioni relative all’inchiesta sulle attività di beneficenza e alla multa da 1 milione di euro inflittale dall’Antitrust. Ha ribadito la sua fiducia nel chiarimento di tutta la faccenda: “Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema”.

Un futuro incerto

La star del web si trova attualmente al centro di una serie di polemiche e controversie riguardanti le sue attività imprenditoriali e di beneficenza. Mentre affronta questo periodo di turbolenze e incertezze, Chiara Ferragni continua a mantenere la sua presenza online, condividendo con i suoi milioni di follower momenti della sua vita e del suo lavoro.