Chiara Ferragni torna a parlare sui social dopo la separazione dal marito Fedez. L’influencer si rivolge direttamente ai suoi follower su Instagram, in attesa di poterlo fare in televisione, ospite da Fabio Fazio, a Che tempo che fa domenica 3 marzo.

Le parole di Chiara Ferragni

Ecco cosa ha detto l’influencer in un video su Instagram: “Ciao ragazzi, è da un po’ che non mi faccio sentire. Sono state delle giornate un po’ toste, ma volevo salutarvi. Vi leggo sempre e volevo ringraziarvi perché mi sapete stare sempre molto vicini in qualsiasi momento della mia vita.” Condivide poi alcuni messaggi di supporto mandati dai suoi fan e aggiunge: “Mi viene da ridere perché questo dovrebbe essere l’anno del Toro, ma credo che questo sia tutto tranne che un bell’anno per me ora. Però rimaniamo positivi.”

Nuove indiscrezioni

Proseguono intanto le indiscrezioni su quando è incominciata la crisi tra i Ferragnez. Sembra infatti che i due dormissero in stanze separate da mesi. Tutto è cominciato con lo scandalo del pandoro, quando Fedez ha preteso che Chiara licenziasse il suo manager, cosa che non è avvenuta. Da quel momento il matrimonio è andato in caduta libera.