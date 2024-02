Sono spuntati nuovi retroscena sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Stando a quanto sostengono i beninformati, la coppia avrebbe due opzioni, entrambe clamorose, per scegliere cosa fare della loro unione coniugale.

Separazione Ferragni-Fedez: nuovi retroscena clamorosi

Secondo il settimanale Oggi, che avrebbe contattato fonti molto vicine a Chiara Ferragni e Fedez, la crisi tra la coppia sarebbe esplosa subito dopo il pandoro gate. Il rapper avrebbe chiesto alla moglie di licenziare il manager Fabio Maria Damato ed è scoppiato il putiferio. I nuovi retroscena, però, riguardano la loro condizione attuale.

Separazione Ferragni-Fedez: due opzioni tra cui scegliere

Stando a quanto riferiscono le fonti vicine a Chiara Ferragni e Fedez a Oggi, la coppia vive separata in casa da settimane. Attualmente, il rapper dorme in una stanza al piano di sotto del mega attico. Ma non è questa la notizia clamorosa. Sembra che i Ferragnez debbano scegliere tra due opzioni, entrambe proposte dal team di comunicazione assunto dall’imprenditrice.

Ferragni e Fedez: separazione o terza gravidanza?

Per allontanare dalla loro famiglia l’etichetta di truffatori, quindi per distogliere l’attenzione dei fatti del pandoro gate, Chiara e Fedez devono scegliere tra l’annuncio della separazione o quello di una terza gravidanza. Questo nuovo retroscena è il più clamoroso e, ad essere onesti, raccapricciante. Speriamo solo che non sia vero, altrimenti si sarebbe davvero toccato il fondo.