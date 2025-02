Durante il Festival di Sanremo, l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha avvicinato la mamma di Fedez per consegnarle un Tapiro d’Oro. Staffelli le ha chiesto se fosse preoccupata per la difficile situazione che sta vivendo il figlio, tra il divorzio, le sue amicizie, e le recenti rivelazioni su una presunta amante. Ecco la risposta della donna.

Striscia, tapiro d’oro alla mamma di Fedez: le sue parole

Dopo il clamore mediatico che lo ha coinvolto nelle settimane precedenti al Festival, Fedez è stato al centro delle puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona. Inoltre, il rapper è stato intercettato in alcune conversazioni con Luca Lucci, il capo ultrà del Milan, arrestato nell’ambito dell’inchiesta milanese Doppia Curva. A tal proposito, Staffelli fa notare alla madre come Fedez sembri ritrovarsi spesso in situazioni particolari, ma Annamaria Berrinzaghi non esita a difendere il figlio:

“Tutti santi siamo diventati… Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma stro***”.

Il futuro sentimentale di Fedez: il commento della mamma

Nel corso dell’intervista, Tatiana ha espresso anche la sua opinione sul futuro sentimentale del figlio, dichiarando che non avrebbe alcun problema se Fedez dovesse avere un secondo matrimonio: