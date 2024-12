Sarà Sanremo, fan preoccupati per la salute di Fedez. Mamma Tatiana: "Niente...

Fedez ha lasciato i fan preoccupati dopo la sua apparizione a Sarà Sanremo nella quale ha presentato il brano che canterà al Festival: si chiama Battiti e parlerà di depressione.

La salute di Fedez

Giovedì sera i 29 big scelti da Carlo Conti per partecipare a Sanremo hanno presentato la canzone che porteranno al Festival. Tra loro c’era anche Fedez che ha annunciato il titolo della sua canzone, Battiti, spiegando poi di cosa parla il brano: “È una moltitudine di cose, una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione.”

Il tema della canzone, oltre all’atteggiamento un po’ impacciato e visibilmente a disagio del rapper hanno preoccupato i fan riguardo alla sua salute mentale fisica.

Le rassicurazioni di mamma Tatiana

A rassicurare i fan è la stessa mamma di Fedez, Annamaria, ma conosciuta da tutti con il nome di Tatiana. La donna ha affermato, raggiunta da Adnkronos che non c’è “niente di grave”, assicurando che il figlio non ha nulla di preoccupante e aggiungendo infine: “Più di questo non voglio dire”.

Dal canto suo, Fedez sembra tornato alla sua routine, pubblicando un post in cui conferma la sua partecipazione a Sanremo.