Fedez svela il suo nuovo brano

Fedez, noto rapper italiano, ha recentemente rivelato il titolo del suo nuovo brano, “Battito”, che porterà in gara al Festival di Sanremo 2025. L’artista ha condiviso la notizia attraverso un post su Instagram, dove si mostrava sdraiato su un divano, circondato da una tempesta, un’immagine che sembra riflettere il tumulto della sua vita personale. La sua partecipazione a Sarà Sanremo, il programma che anticipa il festival, ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, ma non è stata priva di polemiche.

Chiara Ferragni e la sua reazione

Nel frattempo, Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, ha scelto di non commentare direttamente la sua apparizione in tv. Attraverso i social, ha fatto sapere di essere a casa con i figli, guardando un film Disney, sottolineando così la sua volontà di distaccarsi dalla figura dell’ex marito. “Guardando questo con i miei bambini”, ha scritto, accompagnando il messaggio con una foto della televisione. La Ferragni ha anche condiviso frasi che sembrano alludere a una ricerca di semplicità e autenticità nei rapporti, un chiaro messaggio che potrebbe essere interpretato come una stoccata nei confronti di Fedez.

Un clima di tensione e confusione

La situazione tra i due ex coniugi è diventata oggetto di discussione sui social media, dove molti utenti hanno notato un certo disagio in Fedez durante la sua apparizione a Sarà Sanremo. Alcuni telespettatori hanno commentato che il rapper sembrava confuso e disorientato, alimentando speculazioni sulla sua salute mentale e fisica. Questo clima di tensione non fa altro che accrescere l’interesse del pubblico, che si chiede se ci siano ulteriori sviluppi nella relazione tra i due. La scelta di Chiara di non seguire l’ex marito in un momento così importante per lui potrebbe essere vista come un segnale di distacco definitivo, mentre Fedez continua a lottare con le sue emozioni e la sua carriera.