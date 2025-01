Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, seguite dal lungo sfogo sui social dell’influencer riguardo ai tradimenti dell’ex marito, il rapper e la sua famiglia sono stati sommersi da critiche online. In risposta a questa situazione, la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha deciso di replicare a un commento di un utente sui social.

Fedez, la reazione della madre dopo le parole di Chiara Ferragni

Sulla questione è intervenuta, seppur brevemente, Annamaria Berrinzaghi, madre e manager di Fedez da anni. Le sue parole, però, suggeriscono che ci siano ulteriori dettagli da rivelare. La donna ha scelto di rispondere a un commento su Instagram, in cui un utente le chiedeva perché non fosse ancora intervenuta per difendere suo figlio.

“Ma quale è il vostro problema? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.

In favore di Chiara Ferragni è intervenuta sua sorella Valentina, condividendo una citazione di Emily Dickinson:

“Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte da non lasciarmi più”.

Nel frattempo, secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, a causa di questa vicenda, Fedez avrebbe perso circa 60.000 follower su Instagram. Al contrario, Chiara Ferragni ne ha guadagnati circa 67.000, passando da 28,613 milioni a 28,679 milioni.

L’intervento della madre di Fedez alla notizia della rottura

Dopo la notizia shock della rottura tra i Ferragnez, che risale al 22 febbraio scorso, la madre e manager di Fedez era stata interpellata per esprimere la sua opinione. In quell’occasione, aveva scelto di non rilasciare dichiarazioni, limitandosi a esprimere la speranza che tutto si risolvesse nel migliore dei modi.