Tim Summer Hits, imbarazzo sul palco per Fedez e Clara: ecco cosa è successo

Durante l’ultima tappa del Tim Summer Hits a Piazza del Popolo a Roma, Fedez e Clara sono stati protagonisti di un momento di grande imbarazzo. Ecco cosa è successo.

Fedez e Clara, flirt in corso?

Qualche giorno fa il Settimanale Chi aveva postato una foto di Fedez e Clara che sembravano scambiarsi un bacio sulla bocca.

Ciò è stato però subito smentito dalla cantante, che sui social ha accusato i fotografi di aver approfittato della prospettiva per fare appunto credere che tra lei e il rapper ci fosse appunto stato un bacio. Clara, inoltre, sarebbe fidanzata con Jacopo Neri anche se, a una domanda se fosse ancora impegnata, la cantante non aveva risposto. Quindi non sappiamo se la relazione sia finita o meno. Ora veniamo a quello che è successo sul palco del Tim Summer Hits, con Clara e Fedez protagonisti di un momento molto imbarazzante. Ecco cosa è successo.

Fedez e Clara in imbarazzo al Tim Summer Hits: ecco cos’è successo

Clara e Fedez si sono esibiti sul palco del Tim Summer Hits a Piazza del Popolo a Roma con la loro “Scelte stupide“. A fine performance c’è stato però un momento di grande imbarazzo, a seguito delle voci che vogliono appunto che tra i due cantanti ci sia del tenero. Parte del pubblico infatti ha cominciato a gridare “Bacio! Bacio! Bacio!” Fedez ha fatto finta di non sentire, visibilmente imbarazzato, mentre Clara ha sorriso per poi mimare col dito un gesto di dissenso. In soccorso dei due artisti è arrivata la conduttrice Andrea Delogu che ha cercato di cambiare argomento.