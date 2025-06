Orietta Berti è stata ospite di “Pulp Podcast“, condotto da Fedez e Mr Marra. La cantante se l’è presa con il rapper, soprattutto per il linguaggio troppo volgare da lui utilizzato. Ma ecco cosa è successo nel dettaglio.

Orietta Berti ospite da Fedez e Mr Marra

L’ospite della puntata numero 26 di “Pulp Podcast”, condotto da Fedez e Mr Marra, è stata la cantante Orietta Berti.

Orietta, ricordiamolo, ha collaborato con il rapper nell’estate del 2021, con il brano “Mille”, che è stato uno dei tormentoni della stagione. I due sono rimasti in contatto, e così Federico ha pensato di invitarla come ospite nel podcast, anche per mettere a confronto due generazioni diverse. Orietta, però, a un certo punto si è innervosita rimproverando il rapper. Ecco cosa è successo.

Orietta Berti e la stoccata a Fedez: “Federico, basta. Il divorzio ti ha incattivito”

Come abbiamo appena visto, Orietta Berti è stata ospite di “Pulp Podcast“, condotto da Fedez e Mr Marra. A un certo punto la cantante si è innervosita con il rapper per il suo modo di esprimersi, troppo volgare: “Federico, sei peggiorato nel linguaggio“. E lui: “Sai cos’è? E’ il divorzio, Orietta”. E lei: “Eh, a volte sì: incattivisce.” Mr Marra ha difeso Fedez, il quale però ha dato ragione a Orietta, che poi ha detto: “quando l’ho conosciuto, lui mi ha parlato dei suoi bambini: la piccolina non era ancora nata. Lui ha fatto tante cose non giuste. Ma è giusto che si incattivisca, perché non è giusto quello che gli dicono e che gli hanno detto. Perché lui è un bravo ragazzo e rispetta il prossimo, come non fanno in questo ambiente.” Il rapper è rimasto colpito dalle parole della Berti, anche se poi ha aggiunto: “non lo so se sono davvero così, raga.”