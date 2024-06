Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel corso della serata di ieri, lunedì 17 giugno, a Ripi, nelle vicinanze della città di Frosinone. Un romeno di 48 anni ha perso il controllo della sua automobile che, dopo essere uscita di strada, è andata a sbattere con estrema villenza contro il muro esterno di un’abitazione. Il 48enne è rimsto incastrato nelle lamiere del suo veicoli fino all’intervento salvifico dei vigili del fuoco.

Auto sbatte contro muro: ferito 48enne

Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente, pare che il romeno sia andato a sbattere in maniera del tutto autonoma contro il muro in cemento della casa. Nessun altro veicolo era coinvolto nel sinistro. L’uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo a quattro ruote, per cause ancora da verificare.

Auto sbatte contro muro: i soccorsi

A seguito dello scontro violentissimo, l’auto dell’uomo si è accartocciata e lui è rimasto incastrato all’interno delle lamiere. I vigili del fuoco all’inizio hanno temuto il peggio. Dopo essere riusciti ad estrarre il corpo dell’uomo dall’abitacolo, però, i caschi rossi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. il 48enne era ferito, ma salvo. L’uomo è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Frosinone.