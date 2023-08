Stato di allerta in Taiwan. Il tifone Khanun sta lasciando il Giappone. Scuole chiuse a Taipei.

L’estate dei tifoni e del cambiamento climatico continua a flagellare i paesi asiatici. Dopo le devastazioni del Doksuri a Pechino, nuove minacce si addensano questa volta all’orizzonte dell’Isola di Taiwan e dalle coste della Cina sud orientale.

Tifone Khanun, stato di allerta anche in Taiwan

Le autorità meteorologiche di Taipei hanno dichiarato lo stato di allerta per la popolazione taiwanese. Dalle proiezioni si prevedono almeno 80 millimetri di pioggia nelle prossime 24 ore per l’arrivo del tifone Khanun.

Il governo della repubblica democratica e le autorità locali hanno concordato la decisione di chiudere scuole e uffici pubblici già dal 3 agosto, in attesa dell’arrivo delle perturbazioni.

Le misure restrittive riguardano in particolare la capitale, la città portuale di Keelung e la contea di Yilan, le aree più esposte al ciclone.

Cos’è il tifone Khanun

Il tifone Khanun si è affacciato quattro volte: 2005 (la prima), poi 2012, 2017, infine 2023. Oscilla tra le categorie 2 e 3 nella lista delle tempeste tropicali.

Gli effetti di Khanun sono ben noti ai giapponesi. Il tifone sta infatti sferzando il Giappone sud-occidentale e ora si dirige, minaccioso, verso Taiwan. Ha già lasciato dietro di sé due morti, feriti e soprattutto devastazioni, interruzioni del traffico aereo e delle utenze domestiche nelle case di migliaia di giapponesi.

Khanun è il sesto tifone del 2023 classificato come “molto forte” nel Pacifico, con precipitazioni di un mese nell’arco di 48 ore e raffiche di vento alla velocità di oltre 200 chilometri orari.

Che significa Khanun, il tifone “gentile”

La parola “Khanun” (giapponese カヌン) si può tradurre in ebraico, e paradossalmente significa “gentile”. Un tifone meno aggressivo, quindi il meno peggio di quelli che si susseguono in queste regioni del mondo.

In tailandese (ขนุน) Khanun è stato usato per denominare quattro cicloni tropicali nell’Oceano Pacifico nordoccidentale. In Thailandia è il nome di un frutto locale che si chiama jackfruit, molto aromatico, che ricorda il sapore della mela e dell’ananas. Insomma, un uragano dal gusto squisitamente tropicale.