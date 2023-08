Il Giappone si sta preparando a evacuare circa 760mila abitanti delle isole di Okinawa, invitando gli abitanti della zona a spostarsi nei rifugi. Il motivo è l’arrivo del tifone Khanun, che sta attraversando l’Oceano Pacifico e dovrebbe raggiungere il dipartimento giapponese in nottata, portando con sé piogge violente, venti molto forti e onde oltre i 12 metri.

Si sta avvicinando inesorabilmente all’isola di Okinawa, in Giappone, il violento tifone Khanun. Con i suoi venti violenti, dalla velocità che si stima abbia superato i 162 kilometri orari, il tifone dovrebbe colpire la parte Sud-Ovest del Paese in serata, per poi spostarsi verso la Cina orientale, recentemente già colpita anche nella zona di Pechino dal tifone Doksuri. Le autorità hanno invitato la popolazione a spostarsi nei rifugi, facendo evacuare dalle proprie case circa 760mila abitanti dell’isola.

Stop ai voli per Okinawa e sospesi i servizi di bus e traghetti

Non solo gli abitanti di Okinawa sono stati invitati a lasciare le proprie abitazioni e a trovare posto nei rifugi per sfuggire ai fenomeni violenti che accompagnano il tifone Khanun, ma sono stati interrotti diversi servizi di trasporto. Oltre ai voli cancellati, tutti quelli da e per l’isola, che hanno coinvolto circa 75mila passeggeri, anche i servizi di terra e di mare hanno subito modifiche. Interrotti i trasporti via bus e anche quelli via traghetto: al tifone Khanun, infatti, sono collegate piogge estremamente violente, venti molto forti e onde altissime, che potrebbero addirittura superare i 12 metri. Okinawa è un’isola nella zona Sud-Ovest del Giappone, recentemente diventata luogo di ricollocamento di una base militare USA.