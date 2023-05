Migliaia di sfollati e divieto di navigazione nelle Filippine a causa dell'allerta per il tifone Mawar, che sta per arrivare.

L’allarme per il tifone Mawar è scattato nelle Filippine, dove ci sono migliaia di sfollati e il divieto di navigazione. Mawar è fino ad oggi la tempesta più potente del 2023.

Filippine, allerta per il tifone Mawar: venti a 225 km/h

Migliaia di sfollati e divieto di navigazione nelle Filippine, per l’allerta per il tifone Mawar, che localmente viene chiamato Betty. Dopo aver colpito l’isola di Guam con venti a 225 km/h, la tempesta si sta dirigendo verso le province settentrionali delle Filippine. Un impatto che, secondo gli ultimi dati, dovrebbe essere inferiore rispetto alle previsioni iniziali. Le proiezioni attuali dicono che il tifone sta virando a nord-est, verso Taiwan e il sud del Giappone. Ma le autorità di Manila hanno lanciato un allarme per piogge torrenziali, smottamenti e inondazioni, soprattutto nella zona dell’isola di Luzon. Mawar è fino ad oggi la tempesta più potente del 2023 ed è il primo ciclone dell’anno a raggiungere le Filippine.

Filippine, allerta per il tifone Mawar: l’allarme Unicef

In una nota dell’Unicef è stata manifestata grande preoccupazione per i bambini e le famiglie che continuano a pagare il prezzo delle condizioni meteorologiche estreme dovute al cambiamento climatico. “Il diritto dei bambini a sopravvivere e prosperare è minacciato dai rischi e dagli shock climatici e ambientali” ha dichiarato il rappresentante Unicef Oyunsaikhan Dendevnorov. Sono già state messe in campo forniture di emergenza per quasi 10.000 famiglie per rispondere alle esigenze delle popolazioni colpite in termini di acqua potabile, servizi igienici, nutrizione, istruzione e protezione dei bambini.