Leonardo Bertulazzi, ex brigatista, è stato arrestato oggi in Argentina dopo la revoca dello status di rifugiato che aveva ottenuto nel 2004 proprio dall’Argentina. L’uomo verrà estradato in Italia dove deve scontare una pena di 27 anni.

Chi è Leonardo Bertulazzi

Leonardo Bertulazzi, chiamato “Stefano” è un ex membro della colonna genovese delle Brigate Rosse.

L’uomo deve espiare la pena di 27 anni di reclusione per il sequestro dell’ingegnere navale Piero Costa avvenuto a Genova il 12 gennaio del 1977. La famiglia Costa pagò un miliardo e cinquecento milioni di lire in cambio della liberazione del prigioniero, avvenuta il 4 aprile.

Il sequestro era stato pensato dalle Br genovesi per ottenere denaro e con cui finanziare azioni sovversive future, come l’acquisto dell’appartamento di via Montalcini dove venne tenuto prigioniero Aldo Moro.

La soddisfazione di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tramite una nota, comunica la sua soddisfazione per l’arresto. Esprime infatti un “profondo apprezzamento alle Autorità argentine per aver eseguito l’arresto di Leonardo Bertulazzi, già condannato in Italia a 27 anni di carcere per reati di terrorismo, a seguito della revoca dello status di rifugiato da parte della Commissione per i Rifugiati argentina”.