Nella mattinata di giovedì 29 agosto, una voragine si è improvvisamente aperta nel cuore di Seoul inghiottendo un’automobile che stava percorrendo la strada. A bordo del veicolo c’era una coppia di coniugi anziani: un uomo di 82 anni e una donna di 76 anni. Entrambi sono rimasti feriti nell’incidente e sono stati soccorsi subito dopo il crollo.

Il video dell’incidente

L’incidente è stato catturato in video, diffuso rapidamente sui social media. Le immagini mostrano l’auto mentre attraversa il tratto di strada, che improvvisamente cede sotto di essa. L’auto scompare all’interno del buco, lasciando dietro di sé una scena impressionante. Le foto scattate subito dopo mostrano il veicolo incastrato all’interno della voragine, profonda circa 2,5 metri, ribaltato su un lato.

Le condizioni dei coniugi e i soccorsi

La coppia è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale. Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia di stampa Associated Press (AP), i due coniugi hanno riportato ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per comprendere le cause del crollo e per mettere in sicurezza l’area circostante.

Le reazioni e le misure di sicurezza

L’incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti di Seoul riguardo alla sicurezza delle infrastrutture stradali nella capitale sudcoreana. Le voragini, causate spesso da problemi legati al sottosuolo, sono fenomeni relativamente rari ma estremamente pericolosi. Le autorità hanno assicurato che verranno prese tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori incidenti e per garantire la sicurezza dei cittadini.