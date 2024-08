L’incidente si è verificato oggi, lunedì 26 agosto attorno alle 13.20, lungo la strada statale 671 della Valle Seriana in direzione Nembro, nel territorio di Torre De’ Roveri.

L’incidente sulla statale 671

Poco prima dell’ingresso in galleria Montenegrone è avvenuto uno scontro che ha coinvolto un’auto e un camion. Il mezzo pesante avrebbe perso aderenza sull’asfalto e si è ribaltato su un lato schiacciando l’auto e non lasciandole scampo alla donna che era alla guida.

La donna di 54 anni è morta nel tragico impatto, mentre è rimasto gravemente ferito l’uomo di 51 anni che viaggiava sul mezzo pesante.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente

Sul posto, dopo la chiamata dei soccorsi, sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale, un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori, giunti sul lungo dell’incidente in codice rosso, non hanno potuto evitare il peggio: per la donna non c’era già nulla da fare. Si tratta di Simona Gusmini, residente ad Albino, infermiera all’ospedale Bolognini di Seriate.

Le condizioni del ferito, invece, sarebbero gravi, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Lui è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Traffico in tilt sulla statale dopo il grave incidente

Pesanti ripercussioni sul traffico con lunghe code. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni di marcia.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che in queste ore analizzeranno la vicenda per risalire alle cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo pesante.