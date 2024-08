Auto esce di strada, si ribalta in un campo: muore 23enne

Perde il controllo, 23enne esce di strada: si ribalta in un campo e muore

Esce di strada e muore un 23enne: incidente fatale nella notte lungo la statale 42. L'auto si ribalta in un campo e il giovane perde la vita sul colpo.

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un 23enne nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto lungo la statale 42, in provincia di Bergamo.

Il giovane, alla guida della sua Opel Corsa, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire, ribaltandosi in un campo adiacente alla carreggiata. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte, mentre il ragazzo si dirigeva da Bergamo a Treviglio. Superato lo stabilimento dell’azienda Bianchi, il 23enne è uscito di strada sulla sinistra e si è ribaltato.

A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, compresi un’ambulanza e un’automedica da Bergamo, oltre ai vigili del fuoco volontari di Treviglio.

Purtroppo, nonostante i tentativi di estrarlo dall’abitacolo, il giovane era già deceduto. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto.

I carabinieri di Treviglio stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi sembra che non vi siano altri veicoli coinvolti e che il 23enne abbia fatto tutto da solo. Rimane da accertare se la perdita di controllo sia dovuta a una distrazione, eccesso di velocità, un colpo di sonno o un malore. Si attende la decisione del magistrato di turno riguardo eventuali ulteriori accertamenti.