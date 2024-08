Una bimba di 8 anni, di nazionalità tedesca, è annegata mentre faceva il bagno in mare a Bibione, in provincia di Venezia: la tragedia è avvenuta, nella zona di Piazza Zenit, nel pomeriggio di lunedì 26 agosto.

Bimba annega in mare a Bibione: inutili i tentativi per salvarla

La bimba, che sapeva nuotare, era entrata in acqua mentre i genitori la controllavano dalla battigia. A causa delle tante persone che erano in mare, i genitori per un momento l’hanno persa di vista e non si sono accorti che era in difficoltà: aveva perso i sensi ed era andata in arresto cardiaco. È immediatamente scattato l’allarme e la bimba è stata portata a riva dal bagnino. La piccola è stata, in un primo momento, assistita dai sanitari del vicino centro medico d’emergenza, poi è intervenuto un elicottero da Padova. Per più di un’ora i sanitari hanno cercato di rianimarla sul posto, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare: il medico ha confermato il decesso.

Bimba annega in mare a Bibione: indagano i carabinieri

Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Bibione, coordinati dalla Procura di Pordenone. Come riporta il Corriere del Veneto, tra le ipotesi c’è quella del malore in acqua. I genitori della bambina hanno riferito alle forze dell’ordine che la piccola aveva dei problemi di salute, probabilmente disturbi cardiaci. L’Usl 4 ha messo a disposizione della famiglia il servizio di supporto psicologico.

