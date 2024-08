Daniel Sancho Bronchalo è stato giudicato colpevole dell’omicidio premeditato di Edwin Arrieta Arteaga avvenuto lo scorso anno sull’isola turistica di Koh Phangan. Il 30enne è stato condannato all’ergastolo da un tribunale in Thailandia. A comunicare la notizia è stato l’avvocato della vittima.

Ergastolo per Daniel Sancho

Il caso ha suscitato un enorme interesse in Spagna perché il padre dell’imputato, Rodolfo Sancho, è un noto attore.

“Sarà messo in prigione a vita e la famiglia di Arrieta riceverà un risarcimento economico. Il verdetto è stato emesso, entrambe le parti hanno il diritto di appellarsi secondo la legge thailandese”, queste le parole di Bussakorn Kaewleeled, avvocato della famiglia della vittima.

La difesa di Bronchalo dopo il verdetto ha annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza:

“Lotteremo, continueremo a combattere in tribunale”.

La versione di Daniel Sancho

Daniel Sancho ha confessato di aver ucciso Arrieta per legittima difesa e di averne nascosto il corpo, negando di aver distrutto il passaporto del colombiano. Il processo, però, ha stabilito che Sancho ha fatto a pezzi il corpo di Arrieta e ha nascosto le parti in sacchetti di plastica prima di distribuirli in giro per Koh Phangan.

Il rapporto tra Daniel Sancho e Edwin Arrieta

Daniel Sancho ed Edwin Arrieta si erano conosciuti su Instagram nel 2022, per poi incontrarsi di persona in Thailandia. I fatti risalgono a un anno fa, quando lo chef spagnolo trascorreva con l’amico, chirurgo colombiano di 44 anni, le vacanze in un bungalow sull’isola tailandese di Koh Phegan.