I passeggeri della nave Odyssey attendono la partenza per un viaggio intorno al mondo, ma da circa tre mesi sono bloccati a Belfast per problemi tecnici

Passeggeri di una crociera intorno al mondo bloccati in Irlanda da tre mesi

La Odyssey di Villa Vie Residences è arrivata a Queen’s Island, nella capitale dell’Irlanda del Nord, per essere equipaggiata prima della partenza, prevista per il 30 maggio, verso la prima tappa di una crociera di tre anni intorno al mondo. Tuttavia, la nave non è ancora partita a causa di problemi ai timoni e agli ingranaggi.

Le testimonianze dei passeggeri

Holly Hennessey, una delle persone che dovrebbero prendere parte al giro intorno al mondo, ha spiegato alla BBC di non poter lasciare Belfast in attesa che la nave fosse pronta. “Possiamo trascorrere tutto il giorno a bordo della nave, e ci forniscono navette per salire e scendere. Possiamo consumare tutti i nostri pasti, e ci sono anche film e intrattenimento, quasi come una crociera, tranne che siamo al molo” ha raccontato ai giornalisti.

La riposta della compagnia

Agli ospiti della crociera è stata data la possibilità di acquistare la propria cabina a titolo definitivo, anziché pagare una tariffa giornaliera per la camera come in un hotel tradizionale, il che consentirebbe loro di rimanere a bordo oltre il tour iniziale di tre anni. Sul sito web di Villa Vie Residences si legge che il costo per l’acquisto di una cabina può variare da 10.000 a 899.000 dollari. La compagnia ha annunciato che sta cercando di fare tutto il possibile per “alleviare l’ansia” dei passeggeri, pianificando viaggi e altre crociere o ospitandoli in hotel.