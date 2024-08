"Spendete soldi in sciocchezze e non per un evento importante per una persona a voi cara" si sfoga lo sposo su TikTok

Non avevano certo pensato che nessuno si sarebbe presentato al loro matrimonio i due sposi che hanno chiesto 450 dollari a invitato, ma forse avrebbero potuto prevederlo.

La cifra folle chiesta agli invitati

L’episodio sta facendo il giro dei social dopo che lo sposo ha deciso di sfogarsi su TikTok, lamentando l’assenza di amici e parenti al suo matrimonio.

Hassan Ahmed, 23enne texano, ha organizzato una cerimonia di nozze incredibile, da ben 200mila dollari. Per rientrare delle spese lui e la consorte hanno quindi deciso di chiedere una cifra altrettanto folle ai loro invitati: 450 dollari per partecipare al matrimonio.

La risposta di amici e parenti non è stata però quella che si sarebbero aspettati: tutti hanno disertato l’evento.

Lo sfogo dello sposo su TikTok

Ahmed non ci sta, non accetta che nessuno si sia presentato al suo matrimonio e decide quindi di sfogarsi in un video su TikTok. Afferma lo sposo: “Spiegatemelo, perché proprio non capisco. Spendete soldi in sciocchezze e non per un evento importante per una persona a voi cara”.

Ovviamente il video ha provocato numerose reazioni sui social, soprattutto di critica verso i due sposi. In tanti infatti hanno risposto che non si può pretendere che amici e parenti spendano cifre irragionevoli per partecipare a un matrimonio.